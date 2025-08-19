صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی وزیر خارجہ نئی دہلی پہنچ گئے ،بھارتی ہم منصب سے ملاقات

نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ)چینی وزیر خارجہ وانگ یی دورہ بھارت پر نئی دہلی پہنچ گئے ،وہ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے ساتھ سرحدی امور پر بات چیت کریں گے ، وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے ۔

بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے نئی دہلی میں چینی ہم منصب کے ساتھ ابتدائی بات چیت میں زور دیا کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات میں مثبت پیشرفت تب ہی ممکن ہے جب ان کی سرحد پر امن قائم ہو۔بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا سرحدی مسائل پر بات کرنا بہت اہم ہے کیونکہ تعلقات میں کسی بھی مثبت پیشرفت کی بنیاد سرحدی علاقوں میں امن اور سکون کو مشترکہ طور پر برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 2020 میں سرحدی تصادم کے بعد مغربی ہمالیہ کے علاقے میں تعینات کی گئی اپنی فوجوں کو واپس بلائیں۔واضح رہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے ، جب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی چین کا دورہ کرنے والے ہیں، جو 7 سالوں میں ان کا پہلا دورہ ہو گا، وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے ۔دوسری جانب بنگلہ دیش نے بھارت کو اپنی مصنوعات امریکا برآمد کرنے کے لیے زمینی یا سمندری راہداری کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ، بنگلہ دیش نے بھارت کی درخواست مسترد کر دی ،بھارت چاہتا تھا کہ وہ اپنی مصنوعات کو امریکا برآمد کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے راستے کا استعمال کرے ، مگر بنگلہ دیش نے یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ بھارت پر زیادہ امریکی محصولات لاگو ہوتے ہیں۔

Dunya Bethak