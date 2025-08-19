بھارت کو عسکری ٹیکنالوجی کی منتقلی خطرناک ہو سکتی :مشیر وائٹ ہاؤس
واشنگٹن (اے پی پی)وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نیوارو نے کہا ہے کہ بھارت کو جدید امریکی عسکری ٹیکنالوجی کی منتقلی ایک خطرناک قدم ہو سکتا ہے ، کیونکہ بھارت روس اور چین سے قربت اختیار کر رہا ہے ۔
برطانوی اخبارمیں شائع ایک مضمون میں نیوارو نے کہا کہ بھارت، امریکی پابندیوں کے باوجود روسی تیل خرید رہا ہے ، جو یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں مالی معاونت فراہم کرتا ہے ۔ اگر بھارت امریکا جیسا تذویراتی شراکت دار بننا چاہتا ہے ، تو اسے روس سے تیل کی خرید بند کرنا ہوگی۔