ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا خاتمہ کروں گا:ٹرمپ کا اعلان

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا خاتمہ کروں گا:ٹرمپ کا اعلان

واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے ۔

 ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ اس اقدام سے لاکھوں ووٹرز متاثر ہو سکتے ہیں۔دوسری جانب امریکی کیبل چینل نیوزمیکس نے 2020 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق جھوٹے الزامات پر ڈومینین ووٹنگ سسٹمز کو 6کروڑ70لاکھ ڈالر ہرجانہ ادا کرنے پر اتفاق کر لیا۔ فاکس نیوز پہلے ہی 7کروڑ87لاکھ ڈالرہرجانہ ادا کر چکا ہے ۔

