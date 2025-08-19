صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی شرح ترقی 2027 تک 3.5 فیصد ہونیکا امکان: فچ

واشنگٹن(دنیا نیوز) فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی حقیقی شرح ترقی 2027 تک 3.5 فیصد ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے ۔ فچ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان کے بینک کاروباری حجم بڑھانے کے بہتر مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔۔۔

 کیونکہ معاشی دباؤ کم، کاروباری حالات بہتر اور پاکستان کا قرضی منظرنامہ مضبوط ہوا ہے ۔ پاکستان کی معاشی بحالی مشکل دور اور بلند افراطِ زر کے بعد آئی ہے جس سے حقیقی شرح نمو 2027 تک 3.5 فیصد ہو جائے گی۔ نجی شعبے کی قرضوں کی طلب بڑھے گی۔ بینکوں کی بڑی سرمایہ کاری حکومتی سکیورٹیز میں ہے ، بینکوں نے ریاستی اداروں کو بڑے قرض فراہم کر رکھے ہیں۔ فچ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق مشکل حالات میں بینکوں کی کارکردگی بہتر رہی ہے ، بینکوں کے غیر فعال قرضوں کا تناسب 7.6 فیصد سے کم ہو کر 7.1 فیصد ہوا ہے ۔

