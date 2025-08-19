پناہ کے منتظر211افرادپاکستان نے افغانستان بھیج دئیے :جرمنی کا اظہار تشویش
برلن (اے ایف پی)جرمن حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں 211 افغان پناہ گزینوں کو طالبان کے زیر قبضہ افغانستان واپس بھیج دیا ہے ، حالانکہ ان افراد کو جرمنی میں پناہ دی جانی تھی۔
وزارت خارجہ کے ترجمان جوزف ہنٹر نے پناہ گزینوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ ان افراد کو دوبارہ پاکستان آنے کی اجازت دی جائے ۔واضح رہے سخت امیگریشن پالیسی اور ملک بدری مہم کی وجہ سے تقریباً 2ہزار افغان ویزوں کے انتظار میں پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔