صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پناہ کے منتظر211افرادپاکستان نے افغانستان بھیج دئیے :جرمنی کا اظہار تشویش

  • دنیا میرے آگے
پناہ کے منتظر211افرادپاکستان نے افغانستان بھیج دئیے :جرمنی کا اظہار تشویش

برلن (اے ایف پی)جرمن حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں 211 افغان پناہ گزینوں کو طالبان کے زیر قبضہ افغانستان واپس بھیج دیا ہے ، حالانکہ ان افراد کو جرمنی میں پناہ دی جانی تھی۔

 وزارت خارجہ کے ترجمان جوزف ہنٹر نے پناہ گزینوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ ان افراد کو دوبارہ پاکستان آنے کی اجازت دی جائے ۔واضح رہے سخت امیگریشن پالیسی اور ملک بدری مہم کی وجہ سے تقریباً 2ہزار افغان ویزوں کے انتظار میں پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ایل ڈی اے کا افسر بن کر لوگوں کو لوٹنے والا نوسر باز گرفتار

8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

سابقہ رنجش ،شہری پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی

غیر رجسٹرڈ اسلحہ برآمد ہونے پر شہری کو گرفتار کر لیا

سیل کی گئی فیکٹری کے تالے توڑ کر آ لو دگی پھیلانے پر مقدمہ

گھر سے زیورات، واشنگ مشین نقدی، گندم اور دیگر سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak