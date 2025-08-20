صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرین صدر نے پیوٹن کی ماسکو آنے کی پیشکش ٹھکرا دی

  • دنیا میرے آگے
کیف،ماسکو،واشنگٹن (اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کو ماسکو میں امن اجلاس میں بلانے کی پیشکش کی ہے تاہم زیلنسکی نے اس تجویز کو مسترد کر دیاہے ۔

دوسری جانب روسی صدر نے امریکی ہم منصب ٹرمپ سے ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا یوکرین کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لئے تیار ہیں ۔دونوں صدور نے مذاکراتی ٹیموں کے درمیان براہ راست بات چیت جاری رکھنے کی حمایت کی اور اعلیٰ سطح پر نمائندوں کے تبادلے کے امکانات پر بھی غور کیا ۔ٹرمپ نے کہا پیوٹن سے رابطہ کیا ہے ، یوکرینی صدر کیساتھ ان کی ملاقات کے انتظامات شروع کر دئیے ہیں۔روس کے صدارتی مشیر یوری اُوشاکوف کے مطابق ٹیلی فون امریکی صدر نے کیا ،گفتگو 40 منٹ تک جاری رہی جو کہ بے تکلفی پر مبنی اور تعمیری تھی۔دریں اثنا ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یوکرین کی سکیورٹی کیلئے فضائی امداد اور یورپی زمینی فوجی تعینات کیے جا سکتے ہیں، لیکن یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا ممکن نہیں۔ٹرمپ نے مشرقی ڈونباس سمیت کچھ علاقوں پر روس کے قبضے کو تسلیم کرنے کی بھی تجویز دی تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے ۔یوکرینی صدر نے کہا وہ روسی صدر سے براہِ راست امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں ۔ اگر ماسکو کے ساتھ امن معاہدہ طے پایا تو اتحادی ممالک سکیورٹی گارنٹیز فراہم کریں گے جن کی تفصیلات کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ادھرروس نے ایک ہزار یوکرینی فوجیوں کی لاشیں واپس کی ہیں ۔جرمن چانسلر فریڈرک نے کہا ہے کہ روسی صدر نے ٹرمپ سے فون پر بات چیت میں اتفاق کیا ہے کہ وہ جلد یوکرینی صدر سے ملاقات کریں گے ۔ روس اور یوکرین کے درمیان ممکنہ امن مذاکرات کے باعث عالمی سٹاک مارکیٹس میں احتیاطی انداز دیکھا گیا جبکہ تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد کمی آئی ہے ۔

 

 

 

