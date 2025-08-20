بھارت شکست مانے اور آگے چلے :اسحق ڈار
لندن(دنیا نیوز،اے پی پی )نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحق ڈار نے کہا ہے ہم نے کسی کو نہیں کہا سیزفائر اور ہماری صلح کرا دیں، پاکستان امن پسند ملک، بھارت شکست تسلیم کرے اور آگے چلے ۔
برطانیہ ہمارا اہم تجارتی شراکت دار ہے ، برطانوی حکام سے مختلف امور اور خصوصی طور پر ایران اور افغانستان کے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا، برطانوی حکام سے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز بارے تعاون پر گفتگو ہوئی۔لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسحق ڈار نے کہا بھارتی جارحیت کا بھر پور انداز میں جواب دیا ، ہم نے 10 مئی کی صبح 4 بجے سے 8 بجے تک جوابی کارروائی کی، صبح 8 بج کر 15 منٹ پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کال کر کے بتایا کہ بھارت سیز فائر کا خواہشمند ہے ۔نائب وزیراعظم نے کہا میں نے مارکو روبیو کو جواب میں کہا پاکستان امن پسند ملک ہے ،ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔اسحا ق ڈار نے کہا بھارت سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا، پانی کے ایک قطرے کو بھی روکنا یا اس کا رُخ موڑنا جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔وزیرخارجہ کا کہنا تھا بھارتی میڈیا بھی اس بات کو مان چکا ہے اس بار اُن کا بیانیہ ناکام رہا، جو کچھ ہم نے فضا اور زمین پر کیا وہ دنیا نے دیکھا۔اسحق ڈار نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، حکومت متاثرہ افراد کی ہرممکن مدد کر رہی ہے ۔۔قبل ازیں نائب وزیر اعظم اسحق ڈار نے برطانیہ کی نائب وزیراعظم اینجلا رینر کے ساتھ ملاقات کی۔ دونوں رہنمائوں نے وسیع البنیاد اور دیرینہ شراکت داری کا جائزہ لیا۔انہوں نے نائب وزیر اعظم کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی۔ اسحق ڈار نے دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شیرلی ایورکور بوچوے کے ساتھ بھی ناشتے پر ملاقات کی۔انہوں نے سیکرٹری جنرل کو دورے کی دعوت بھی دی۔ اسحق ڈار سے مسلم لیگ (ن)یو کے کے سینئر عہدیداروں کے وفد نے ملاقات کی۔قیادت پی ایم ایل این یو کے کے صدر احسن ڈار کر رہے تھے ۔ نائب وزیر اعظم نے کہابیرون ملک مقیم پاکستانی اثاثہ ہیں۔