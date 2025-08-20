چین بھارت کو شراکت دار ہونا چاہیے ، مخالف نہیں:چینی وزیر خارجہ
بیجنگ،نئی دہلی (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے مودی کے متوقع دورہ چین کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو خطرہ نہیں بلکہ شراکت دار سمجھنا چاہیے ۔
دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں سرحدی جھڑپوں کے بعد کشیدگی بڑھ گئی تھی، لیکن حالیہ مہینوں میں تعلقات کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔چینی وزیر خارجہ نے نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات میں کہا کہ سرحدی علاقوں میں امن قائم ہو چکا ہے اور مذاکرات ہر سطح پر بحال ہو رہے ہیں۔دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارت کی بحالی، براہ راست پروازوں کی بحالی اور سیاحتی ویزوں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے ۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق دونوں طاقتیں ترقی پذیر ممالک کے لیے مثبت مثال بن سکتی ہیں۔بھارتی میڈیا کے مطابق 2018 کے بعد مودی کا یہ پہلا چینی دورہ ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات ابھی بھی معمول پر لانے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور مستقل بہتری کے لیے اعلیٰ سطحی سیاسی سمجھوتہ ناگزیر ہے ۔ دوسری جانب بھارتی وزیراعظم مودی رواں ماہ کے آخر میں چین کا اہم دورہ کریں گے جہاں وہ 31 اگست کو تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے ۔ یہ اعلان بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے بیجنگ کے وزیر خارجہ وانگ ای سے نئی دہلی میں ملاقات کے دوران کیا۔