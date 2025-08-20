دنیا کا مہنگا ترین وائلن 280 سال بعد 28 اگست کو لندن میں بجایا جائیگا
لندن (اے ایف پی) دنیا کے سب سے قیمتی وائلن میں سے ایک، جو تقریباً تین سو سال پہلے بنایا گیا تھا اور معروف اطالوی موسیقار نکولو پگنینی کی ملکیت رہا، اب دوبارہ بجنے جا رہا ہے ۔
یہ وائلن جسے کیروڈس کہا جاتا ہے ، جنوبی کوریا کے نوجوان موسیقار اِنمو یانگ لندن کے مشہور رائل البرٹ ہال میں 28 اگست کو بی بی سی پرامز میوزک فیسٹیول میں پیش کریں گے ۔یہ وائلن 1743 میں شمالی اٹلی کے شہر کریمونا میں بنایا گیا تھا اور حال ہی میں ایک فلاحی ادارے نے اسے 2 کروڑ ڈالر میں خریدا ہے ۔ اِنمو یانگ نے کہا ہے وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ نایاب ساز بجانے کا موقع مل رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ وہ چاہتے ہیں یہ تاریخی ساز صرف میوزیم میں بند نہ رہے بلکہ دنیا اس کی خوبصورتی کو سن سکے ۔