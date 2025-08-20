صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا: اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیکسز کی فہرست میں 407 نئی مصنوعات شامل

واشنگٹن(اے ایف پی) امریکا نے اسٹیل اور ایلومینیم پر عائد محصولات کی حد بندی کو وسیع کرتے ہوئے 407 مزید مصنوعات کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے۔۔۔

 50 فیصد ٹیرف لاگو ہوگا۔ نئی فہرست میں بچوں کی نشستیں، دسترخوان، بھاری مشینری، ونڈ ٹربائنز، موبائل کرین، بلڈوزرز، ریلوے کی گاڑیاں، فرنیچر، کمپریسرز اور پمپس سمیت کئی مصنوعات شامل ہیں۔یاد رہے ٹرمپ نے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر 25 فیصد ٹیرف لگایا تھا، جو جون میں 50 فیصد تک بڑھا دیا گیا۔

 

 

