دنیا کاپہلا حاملہ روبوٹ،چینی کمپنی نے تصور پیش کر دیا 2026میں متعارف کرایا جائیگا
بیجنگ(مانیٹرنگ ڈیسک ،آئی این پی)چین کی کمپنی کائیوا ٹیکنالوجی دنیا کے پہلے حاملہ روبوٹ کا تصور سامنے لائی ہے ، جس میں مصنوعی رحم نصب کیا جائے گا۔
منصوبے کا مقصد انسانی حمل اور ولادت کے تمام مراحل کو روبوٹ کے ذریعے ممکن بنانا ہے ۔ روبوٹ مصنوعی سیال میں جنین کی نشوونما کرے گا اور ٹیوبز کے ذریعے غذائیت اور آکسیجن فراہم کرے گا۔حاملہ روبوٹ کا پہلا پروٹوٹائپ 2026 تک متعارف کرایا جائے گا، جس کی قیمت تقریباً 14ہزارڈالرز ہوگی۔ یہ منصوبہ چین میں بانجھ پن کے مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ، تاہم اس نے اخلاقی، قانونی اور سماجی سوالات کو بھی جنم دیا ہے ، جیسے کیا مشینوں کو انسانی زندگی کی پرورش کا اختیار دیا جا سکتا ہے ؟ اور اس کا انسانی خاندان، ماں کی شناخت اور بچے کے حقوق پر کیا اثر ہوگا؟۔