غزہ جنگ بندی ، حماس کی منظوری کے بعد اسرائیلی جواب کا انتظار
غزہ،یروشلم(اے ایف پی)اسرائیلی حکومت نے حماس کی نئی جنگ بندی تجویز پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں تمام یرغمالیوں کی رہائی لازمی شرط ہوگی۔
قطر اور مصر کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجویز پر اسرائیلی جواب کا انتظار ہے ۔حماس کی جانب سے نئی جنگ بندی تجویز قبول کیے جانے کے بعد ثالثی کرنے والے ممالک اسرائیل کے ردعمل کے منتظر ہیں، قطری حکام کے مطابق حماس کی منظوری تقریباً اسی معاہدے جیسی ہے جسے اسرائیل پہلے مان چکا ہے ،60 روزہ جنگ بندی ایک جامع معاہدے کی طرف ایک راستہ ہو گا، مصری میڈیا کے مطابق اس منصوبے میں 60 دن کی ابتدائی جنگ بندی، کچھ اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور امدادی سامان کی فراہمی شامل ہے ۔اقوامِ متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں خیموں کی فراہمی پر عائد پابندی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ،اقوامِ متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کے ترجمان جینس نے بتایا کہ متاثرین کو اگر خیمے مل بھی جائیں تو جب وہ دوبارہ بے دخل ہوتے ہیں، تو خیمے ساتھ لے جانے کا موقع بھی نہیں ملتا،7 لاکھ سے زائد افراد دوبارہ بے گھر ہو چکے ۔اسرائیلی وزیر اعظم نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکخواں کو ایک خط لکھ کر فلسطینی ریاست کے تسلیم کرنے پر تنقید کی اور اسے فرانس میں یہود دشمنی بڑھانے کا سبب قرار دیا ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویرکے فلسطینی قیدی مروان برغوتی کے ساتھ قید خانے میں توہین آمیز رویے اور اس کا ویڈیو آن لائن شیئر کرنے کی سخت مذمت کی ہے ۔