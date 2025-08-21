غزہ پر قبضہ کی تیاری،اسرائیل نے60ہزار ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا
غزہ ،یروشلم(اے ایف پی،رائٹرز)اسرائیل نے غزہ پر قبضے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا، اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں فوجی آپریشن کا منصوبہ منظور کرتے ہوئے 60ہزار ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کی منظوری دے دی۔۔۔
فوج نے بیان میں کہا مزید 20 ہزار ریزرو اہلکاروں کی سروس میں توسیع کے نوٹس بھی جاری ہونگے ۔ ریزرو فوجیوں بارے فیصلہ جنگی ضروریات اور افرادی قوت کے حوالے سے گہری مشاورت کے بعد کیا گیا ۔دوسری جانب بدھ کو غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 55افراد شہید اور100سے زائد زخمی ہو گئے ۔ شتی پناہ گزین کیمپ میں گھر پر بمباری سے 3بچے اور والدین شہیدہو گئے ۔حماس نے خودکش حملے میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے ۔اسرائیل نے مشرقی القدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنیوالی غیر قانونی بستی کے قیام کی منظوری دیدی۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر خزانہ اسموتریچ نے کہا کہ ای ون بستی کے قیام کا منصوبہ انہوں نے گزشتہ ہفتے پیش کیا تھا ،وزارت دفاع کی منصوبہ بندی کمیٹی نے اسکی باضابطہ منظوری دے دی۔ خیال رہے ای ون منصوبہ مغربی کنارے کو درمیان سے کاٹ دے گا اور مشرقی القدس (یروشلم)سے زمینی رابطہ ختم ہوجائے گا،یہ منصوبہ مشرقی یروشلم کے مشرق میں تقریباً 12 مربع کلومیٹر پر3ہزار4سو گھروں کی تعمیر پر مشتمل ہے ۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، جرمنی اور فلسطینی وزارت خارجہ نے ای ون منصوبے کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے اسے دو ریاستی حل کیلئے خطرہ قرار دیا ہے ۔سعودی کابینہ کا ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں گریٹر اسرائیل منصوبے کو مسترد کر تے ہوئے عالمی برادری اور سلامتی کونسل کے مستقل ارکان پر زوردیا گیا وہ فلسطینی عوام پر ہونیوالے مظالم کو رکوانے کیلئے فوری اقدامات کریں۔کابینہ نے مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف یہودی بستیوں کی تعمیر کی شدید مذمت کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکخواں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے کیلئے فوجی کارروائی دونوں اقوام کیلئے مکمل تباہی کا سبب بنے گی۔آسٹریلیا نے اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے وزیر اعظم انتھونی البانیزے کو کمزور قرار دینے پر سخت تنقید کی ہے ۔آسٹریلیا کے ہوم افیئرز وزیر ٹونی برک نے کہا طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتنے لوگ تباہ کر سکتے ہیں،طاقت بم پھینکنے میں نہیں بلکہ اصل طاقت انسانیت میں ہے ۔ حالیہ سروے کے مطابق 58 فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو چاہیے کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کریں جبکہ 33 فیصد نے اس خیال سے اختلاف کیا ، 9 فیصد نے رائے نہیں دی۔نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ مغربی ممالک میں خاص طور پر نوجوانوں کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کم ہو رہی ہے ۔