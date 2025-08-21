یوکرین امن معاہدہ میرا جنت جانیکا امکان بڑھا سکتا :ٹرمپ
واشنگٹن،ماسکو (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین میں امن معاہدہ ان کے جنت پہنچنے کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے ۔۔۔
کیونکہ فی الحال ان کے جنت جانے کے چانس کم ہیں۔ 79 سالہ صدر نے اپنی امن کوششوں میں نوبل انعام کے جیتنے کا بھی ذکر کیا ۔ ٹرمپ نے مذاق میں کہا کہ وہ چاہیں گے کہ جنت پہنچیں، اور یہ کوششیں اس میں مددگار ثابت ہوں گی۔واضح رہے ٹرمپ تین بار شادی اور دو بار مواخذے کا سامنا کر چکے ، پہلے صدر ہیں جن پر مقدمہ چل چکا ۔ تاہم گزشتہ سال زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے حملے کے بعد انہوں نے مذہب کو زیادہ اپنایا ہے اور وائٹ ہاؤس میں ایک روحانی مشیر بھی تعینات کی ہے ۔ ان کی ترجمان کارولین لیوٹ نے کہا کہ صدر اس بیان میں سنجیدہ ہیں۔ماسکو نے کہا یوکرین کے لیے سلامتی کی ضمانتوں پر کسی بھی بات چیت میں روس کا شامل ہونا ضروری ہے ،روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس کے بغیر سلامتی کی ضمانتوں پر سنجیدگی سے بات کرنا محض خیالی بات ہے اور ناکام راستہ ہے ۔