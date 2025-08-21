چین بھارت تعلقات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی:مودی
بیجنگ،نئی دہلی(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے ۔۔۔
مودی نے ایکس پر کہابھارت اور چین کے درمیان مستحکم، قابل اعتماد اور تعمیری تعلقات خطے اور دنیا میں امن و خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے ،سرحدی مذاکرات کو بھی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ۔واضح رہے منگل کو دونوں ایشیائی ممالک نے اتفاق کیا تھا کہ براہِ راست پروازیں دوبارہ شروع کی جائیں گی ، تجارت و سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ کشیدہ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے ،اس کے علاوہ سیاحت کے ویزے جاری کرنے کی بھی منظوری دی ہے ۔بھارتی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ پروازیں 2020 سے معطل تھیں۔ تاہم تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔بھارت نے یہ بھی کہا کہ سرحدی تجارت تین مقامات پر دوبارہ کھولی جائے گی اور ویزا قوانین میں نرمی کی جائے گی۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے کہا کہ مودی 31 اگست کو تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او)سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے ۔واضح رہے یہ سات سال میں پہلا موقع ہو گا کہ بھارتی وزیر اعظم چین کا دورہ کریں گے ۔