نئی دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا قاتلانہ حملے میں زخمی،ملزم گرفتار
نئی دہلی(آئی این پی)نئی دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پر قاتلانہ حملہ سکیورٹی گارڈز نے ناکام بناتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا۔۔۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وزیراعلیٰ اپنی رہائش گاہ پر کھلی کچہری میں عوامی مسائل سن رہی تھیں۔کاغذات تھامے درخواست گزار کے بھیس میں ایک شخص وزیراعلیٰ کے قریب آیا اور گفتگو کے دوران چاقو سے حملہ کردیا۔ملزم راجیش سکاریا کو فوری قابو کر لیا۔ریکھا گپتا کو فوراً قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ۔ہسپتال انتظامیہ نے کہا وزیراعلیٰ کی حالت مستحکم ہے ، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔