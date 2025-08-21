صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی فوجداری عدالت کے مزید 4ججز پر امریکی پابندیاں عائد

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن،دی ہیگ(اے ایف پی)امریکا نے عالمی فوجداری عدالت (آئی سی سی)کے چار مزید ججز پر پابندیاں عائد کی ہیں۔۔۔

امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے آئی سی سی کو  قومی سلامتی کیلئے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت امریکا اور اسرائیل کے خلاف قانونی حربے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے ۔ پابندیوں کے تحت ان ججز کی امریکا آمد پر پابندی اور ان کی املاک منجمد کی جائیں گی۔آئی سی سی نے امریکی پابندیوں کو عدالتی خودمختاری پر حملہ قرار دے دیا۔فرانس نے امریکی پابندیوں پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے ، نیتن یاہو نے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے ۔یاد رہے نیتن یاہو پر نومبر 2024 سے غزہ میں جنگی جرائم کے مقدمات کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔

 

