چین کے مقابلے میں امریکی ڈرون پروگرام مشکلات کا شکار
نیویارک،کیلیفورنیا (رائٹرز)امریکی بحریہ کا خود مختار ڈرون بیڑے کا منصوبہ چین کیخلاف عسکری برتری کے حصول کی کوششوں کے باوجود تکنیکی و انتظامی مسائل میں گھِر گیا ہے ۔۔۔
کیلیفورنیا کے ساحل پر گزشتہ ماہ ڈرون ٹیسٹ کے دوران ایک ڈرون رک گیا جس سے دوسرا ٹکرا کر پانی میں جاگرا۔ ایک اور تجربے میں ڈرون کی اچانک تیز رفتاری نے معاون کشتی کو الٹ دیا، جسکا کپتان پانی میں گر پڑا۔تحقیقات کے مطابق یہ واقعات سافٹ ویئر کی خرابی اور انسانی غلطیوں کا نتیجہ تھے ۔ ڈرونز کے خود مختار نظام اور بیرونی کنٹرول سافٹ ویئر میں رابطے کا فقدان بھی حادثات کا باعث بنا۔امریکی دفاعی جدت یونٹ نے ان واقعات پر 2 کروڑ ڈالر کا معاہدہ معطل کر دیا، جو ڈرونز کے کنٹرول اجزافراہم کر رہا تھا۔یاد رہے کہ یہ منصوبہ پینٹاگون کے ریپلیکٹر پروگرام کا حصہ ہے ، جسکا مقصد چین کی بحری قوت کے مقابلے کیلئے جدید خودکار بحری ڈرونز تیار کرنا ہے ۔ تاہم قیادت کی کمزوری، تکنیکی ناکامیاں اور چین کی تیزی سے بڑھتی طاقت اس امریکی کوشش کو چیلنج کر رہی ہیں۔