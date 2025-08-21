پیرس :شامی و اسرائیلی وزراکی خفیہ ملاقات، کشیدگی پر گفتگو
دمشق (اے ایف پی)شام کے وزیر خارجہ اسعد الشیبانی اور اسرائیلی وزیر برائے اسٹریٹجک امور رون ڈرمیر کے درمیان پیرس میں خفیہ ملاقات ہوئی۔۔۔
، جس میں صوبہ سویدا میں فرقہ وارانہ جھڑپوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔شامی میڈیا کے مطابق ملاقات میں شام میں اسرائیلی مداخلت، کشیدگی میں کمی اور امریکا کی ثالثی میں طے شدہ جنگ بندی پر عملدرآمد پر زور دیا گیا۔سرکاری ٹی وی کے مطابق شامی انٹیلی جنس چیف نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ فریقین نے شام کی سالمیت اور سویدا کو شام کا اٹوٹ انگ قرار دیا۔مذاکرات میں 1974 کے فائر بندی معاہدے کی بحالی، جنوبی شام کی انسانی صورتحال ،سویدا اور بدو قبائل کے لیے امداد میں اضافے پر بھی گفتگو ہوئی۔امریکی ایلچی تھامس بارک نے بھی اسرائیلی دروز رہنما سے ملاقات کی، جس میں سویدامیں کشیدگی کم کرنے اور مفاہمت بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔دوسری جانب شمال مغربی شام میں امریکی اتحادیوں کی کارروائی میں داعش کا عراقی نژاد رہنماصلاح نعمان المعروف علی ہلاک ہو گیا۔