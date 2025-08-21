فوکوشیما جوہری پلانٹ میں تابکار ملبہ ہٹانے کی تیاری، روبوٹس روانہ
ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان میں فوکوشیما جوہری پلانٹ میں تابکاری ملبہ ہٹانے کی تیاری کیلئے روبوٹس بھیج دئیے گئے ۔۔۔
پلانٹ کو 2011 کے زلزلے اور سونامی کے بعد شدید نقصان پہنچا تھا، اب وہاں تقریباً 880 ٹن تابکار مواد موجود ہے ، جسے ہٹانا سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے ۔"اسپاٹ" اور "پیکبوٹ" نامی روبوٹس نے منگل کو ریڈی ایشن کی پیمائش کیلئے ری ایکٹر عمارت کا دورہ کیا۔ اسپاٹ روبوٹ کیمرہ سے لیس ہے ۔پیمائش کے نتائج کی بنیاد پر تابکار ایندھن نکالنے کا مکمل منصوبہ تیار کیا جائے گا۔