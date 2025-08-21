صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوکوشیما جوہری پلانٹ میں تابکار ملبہ ہٹانے کی تیاری، روبوٹس روانہ

  • دنیا میرے آگے
فوکوشیما جوہری پلانٹ میں تابکار ملبہ ہٹانے کی تیاری، روبوٹس روانہ

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان میں فوکوشیما جوہری پلانٹ میں تابکاری ملبہ ہٹانے کی تیاری کیلئے روبوٹس بھیج دئیے گئے ۔۔۔

پلانٹ کو 2011 کے زلزلے اور سونامی کے  بعد شدید نقصان پہنچا تھا، اب وہاں تقریباً 880 ٹن تابکار مواد موجود ہے ، جسے ہٹانا سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے ۔"اسپاٹ" اور "پیکبوٹ" نامی روبوٹس نے منگل کو ریڈی ایشن کی پیمائش کیلئے ری ایکٹر عمارت کا دورہ کیا۔ اسپاٹ روبوٹ کیمرہ سے لیس ہے ۔پیمائش کے نتائج کی بنیاد پر تابکار ایندھن نکالنے کا مکمل منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak