بھارت :گرفتار سیاستدانوں کی برطرفی کا نیا بل پیش ، اپوزیشن نے مستر د کردیا

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی (اے ایف پی)بھارتی حکومت نے ایک نیا بل متعارف کرایا ہے جس کے تحت اگر کسی وزیر یا سیاستدان کو 30 دن تک گرفتار رکھا جائے۔۔۔

 تو اسے عہدے سے ہٹا دیا جائیگا۔ بل وزیر داخلہ امیت شاہ نے پیش کیا۔اپوزیشن نے بل پر شدید ردعمل دیا ہے ۔ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بینرجی نے اسے جمہوریت اور وفاق کیلئے موت کا الارم قرار دیا، کمیونسٹ پارٹی کے رکن جان بریٹاس نے کہا انتقامی سیاست کے دور میں یہ قانون ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے ۔

 

Dunya Bethak