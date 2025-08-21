اسرائیل سے اب جنگ ہوئی تو جدید میزائل استعمال کرینگے :ایران کا انتباہ
تہران(اے ایف پی)ایرانی وزیردفاع عزیز نصیرزادہ نے کہا ہے کہ ایران نے پہلے سے زیادہ جدید میزائل تیار کر لیے ہیں۔۔۔
اور اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ان میزائلوں کا استعمال کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ جون میں 12 روزہ جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل کئی سال پہلے تیار کیے گئے تھے ، جبکہ اب ایران کے پاس اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہتھیارموجود ہیں۔ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن معائنہ ٹیموں کی واپسی کا فیصلہ ملک کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کرے گی۔