یورپ میں موسمی تبدیلیاں مچھروں سے منتقل ہونے والی بیماریوں میں ریکارڈ اضافہ
سٹاک ہوم (اے ایف پی)یورپ میں رواں سال مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں جیسے چکنگونیا اور ویسٹ نائل وائرس کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔۔۔
، جس کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا گیا ہے ۔یورپی مرکز برائے بیماریوں کی روک تھام نے بدھ کو کہا بڑھتی ہوا درجہ حرارت، طویل گرمیوں کا موسم، کم سردیاں اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے مچھروں کا پھیلاؤ بڑھ گیا ۔چکنگونیا وائرس پھیلانے والا مچھر اب 16 یورپی ممالک اور 369 علاقوں میں پایا جاتا ہے ،ویسٹ نائل وائرس کے 335 کیسز اور 19 اموات بھی رپورٹ ہو چکی ہیں، اٹلی سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے ۔