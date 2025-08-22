شمالی غزہ پر قبضے کی تیاری،اسرائیل کا طبی عملے ، امدادی تنظیموں کو انخلا کا حکم
غزہ،یروشلم،لندن(اے ایف پی،رائٹرز) اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے شمالی غزہ میں طبی عملے اور امدادی گروپوں کو مطلع کر دیا ہے۔۔۔
کہ وہ علاقے پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی سے قبل انخلا کے منصوبے بنانا شروع کر دیں۔ بیان میں کہا غزہ پٹی کے شمالی حصے میں طبی حکام اور عالمی تنظیموں کو آبادی کو وہاں سے نکالنے اور غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں منتقل کرنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے ۔اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ سٹی پر قبضے اور کنٹرول کے اپنے منصوبے کے تحت کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔فوج کے مطابق اس نے غزہ سٹی کے مضافات کا کنٹرول حاصل کر لیا ، جہاں تقریباً 10 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت دے دی ۔اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق قابل قبول شرائط پر جنگ کے خاتمے سے متعلق بات چیت کی ہدایت بھی کی ہے ۔اسرائیلی وفد قطر یا مصر بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ۔ریڈ کراس نے کہا غزہ پٹی میں اسرائیل کا وسیع فوجی آپریشن ناقابل برداشت ہے ۔60ہزار ریزروسٹ فوجی بلانے کے اعلان نے خوف کو مزید گہرا کر دیا ، یہ مہم پہلے سے ہی تباہ کن انسانی بحران کو مزید خراب کر دے گی۔ریڈ کراس کے چیف ترجمان کرسچن کارڈن نے کہا جنگی کارروائیوں میں تیزی کا مطلب مزید شہادتیں ، بے گھر ہونا، تباہی اور خوف و ہراس ہے ۔ انروا کے سربراہ فلیپ لزارینی نے کہا غزہ میں شدید غذائی قلت کے شکار بچوں کو اگر فوری امداد نہ ملی تو وہ یقینی طور پر موت کے منہ میں چلے جائیں گے ۔غزہ کے شمالی علاقے میں صورتحال سنگین ہے ، جہاں اندازاً 10 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غزہ صورتحال کو انسانی ہاتھوں سے پیدا کی گئی قحط سالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خوراک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے ۔برطانیہ ،فرانس اور جرمنی سمیت 27 ممالک نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوری اور آزاد غیر ملکی میڈیا کی رسائی کی اجازت دے ۔میڈیا فریڈم کولیشن کے اراکین نے مشترکہ بیان میں کہا کہ صحافی اور میڈیا ورکرز جنگ کی تباہ کن حقیقت کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ادھر اسرائیل نے غزہ شہر اور اس کے اطراف شدید بمباری کی ہے ،سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسال نے کہا کہ فضائی حملے شہر کے شمال اور جنوب مشرق میں ہو رہے ، ان حملوں میں 65افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں ۔اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے دوران تقریباً 4ہزار800افراد کے اعضا کاٹے جا چکے ، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ معذور افراد کی تعداد غزہ میں ہے ۔ جنگ سے پہلے 2ہزارسے زائد افراد معذوری کا شکار تھے ۔ لبنان میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں مسلح گروپوں نے ہتھیار ریاست کے حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیا ۔