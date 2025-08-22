روس کا بڑا حملہ ، یوکرین پر سینکڑوں ڈرونز ، میزائل داغ دئیے
کیف،ماسکو (اے ایف پی،رائٹرز)یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روس نے گزشتہ رات یوکرین پر 574 ڈرونز اور 40 میزائل داغے۔۔۔
، جو کئی ہفتوں میں سب سے بڑا حملہ ہے ۔ روسی حملوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک ،کئی زخمی ہوئے ۔ یوکرینی فضائی دفاع نے 546 ڈرونز اور 31 میزائلز کو مار گرایا۔زیلنسکی نے واضح کیا کہ وہ چین کو سکیورٹی گارنٹر تسلیم نہیں کرتے کیونکہ بیجنگ نے روس کی حمایت کی ہے ۔ انہوں نے روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی مشروط پیشکش کی ہے ، بشرطیکہ مغربی اتحادی یوکرین کو مو ثر سکیورٹی ضمانتیں فراہم کریں۔ انہوں نے نیوٹرل مقام جیسے سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا میں ملاقات کا اشارہ دیا ہے ۔ادھر یوکرین کے جوابی حملوں کے باعث روس میں ایندھن کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہیں۔اقوام متحدہ کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ روس یوکرین کے زیر قبضہ علاقوں میں شہریوں پر منظم جنسی تشدد کر رہا ہے ۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلس جل ایڈورڈز کے مطابق روس کو متعدد کیسز کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں جن میں مرد و خواتین پر بہیمانہ سلوک، برقی جھٹکے اور دیگر تشدد شامل ہیں۔روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین طویل المدتی امن معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا ، سکیورٹی شرائط ناقابل قبول ہیں۔انہوں نے یورپی فوجیوں کی یوکرین میں موجودگی کو بالکل ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے غیر ملکی مداخلت سے تعبیر کیا۔