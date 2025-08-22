صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش ، پاکستان کی افسروں کیلئے ویزا فری داخلے کی منظوری

بنگلہ دیش ، پاکستان کی افسروں کیلئے ویزا فری داخلے کی منظوری

ڈھاکہ (مانیٹرنگ ڈیسک )بنگلہ دیش اور پاکستان کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد اب ایک دوسرے کے ممالک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکیں گے۔۔۔

بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی سٹار کے مطابق اس حوالے سے ایک ڈرافٹ معاہدے کی منظوری گزشتہ روز  مشاورتی کونسل کے ہفتہ وار اجلاس میں دی گئی، جس کی صدارت عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس نے کی۔رپورٹ کے مطابق کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے بنگلہ دیش اور پاکستان کے شہریوں کیلئے باہمی ویزا چھوٹ کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دے دی گئی ۔دریں اثنا بنگلہ دیش کے دورے پر موجود پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال خان نے گزشتہ روز ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر برائے صنعت عادل الرحمٰن خان سے ملاقات کی۔ جمعرات کو ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی موجود تھے ۔اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ، ملاقات میں دوطرفہ صنعتی تعاون، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی ۔دونوں وزراء نے اقتصادی و صنعتی صلاحیتوں کو باہمی مفاد کیلئے استعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔

 

