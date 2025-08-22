دنیا کی معمر ترین برطانوی خاتون 116 برس کی ہوگئیں
لندن (اے ایف پی) برطانوی خاتون ایتھل کیٹرہم نے جمعرات کو اپنی 116ویں سالگرہ منائی ، وہ اس وقت دنیا کی سب سے عمر رسیدہ شخصیت ہیں۔۔۔
یہ اعزاز انہیں برازیل کی نون اناہ کے انتقال کے بعد حاصل ہوا۔ ایتھل 1909 میں انگلینڈ کے گاؤں شپٹن بیلنگر میں پیدا ہوئیں اور اپنی طویل عمر کا راز کسی سے جھگڑا نہ کرنا اور جو پسند ہو وہ کرنا قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے 100 سال کی عمر تک گاڑی چلائی۔انہوں نے 115 سال کی عمر میں بادشاہ چارلس سوم کی طرف سے مبارکباد کا خط موصول کیا تھا۔