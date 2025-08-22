صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فراڈ کیس:ٹرمپ کی بڑی کامیابی ، 46کروڑ40لاکھ ڈالر جرمانہ ختم

نیو یارک ،واشنگٹن(اے ایف پی،رائٹرز)نیو یارک اپیلٹ کورٹ نے صدر ٹرمپ پر عائد46کروڑ40لاکھ ڈالرکا شہری فراڈ جرمانہ کالعدم قرار دے دیا۔۔۔

 عدالت نے فیصلہ دیا کہ اگرچہ ٹرمپ کے اقدامات نقصان دہ تھے ، مگر جرمانہ غیر متناسب تھا۔ ٹرمپ نے اسے مکمل فتح قرار دیا، جبکہ نیویارک کی اٹارنی جنرل نے فیصلے کے خلاف اپیل کا اعلان کیا ہے ۔عدالت نے ان پر فراڈ کا جرم برقرار رکھا گیا ہے ،واضح رہے نچلی عدالت نے فروری 2024 میں ٹرمپ کو یہ جرمانہ اس لیے عائد کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جائیدادوں کی قدر میں مبالغہ کر کے مالی فوائد حاصل کیے ۔ علاوہ ازیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پولیس اور نیشنل گارڈ کے ہمراہ واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر گشت کریں گے ۔ نیوز میکس کو دئیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھامیں پولیس اور فوج کے ساتھ باہر نکلوں گا ہم اپنا کام کریں گے ۔صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ دارالحکومت میں جرائم کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پرتشدد جرائم میں واضح کمی آئی ہے ۔

 

 

