برطانوی ولی عہد کی خاندان سمیت نئے گھر منتقلی کی تیاریاں ،بکنگھم پیلس کے مستقبل پرسوالیہ نشان
لندن(اے ایف پی)برطانوی ولی عہد شہزادہ ولیم اور ان کا خاندان رواں سال ونڈزر کے فوریسٹ لاج منتقل ہو رہا ہے۔۔۔
، جو آٹھ کمروں پر مشتمل نیا گھر ہے ۔ ولی عہد کی اہلیہ کیتھرین کی کینسر کے بعد صحتیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ نئے آغاز کی خواہش کے طور پر کیا گیا۔ ادھر بکنگھم پیلس کی خالی رہائش اور مہنگی مرمت نے اس کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے ۔شاہی ماہر رچرڈ فٹز ولیمز نے اسے ایک بڑا نقصان قرار دیا، کیونکہ بکنگھم پیلس تاریخی اور عالمی شہرت یافتہ عمارت ہے جہاں شاہی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں۔