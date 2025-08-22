صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی ولی عہد کی خاندان سمیت نئے گھر منتقلی کی تیاریاں ،بکنگھم پیلس کے مستقبل پرسوالیہ نشان

  • دنیا میرے آگے
لندن(اے ایف پی)برطانوی ولی عہد شہزادہ ولیم اور ان کا خاندان رواں سال ونڈزر کے فوریسٹ لاج منتقل ہو رہا ہے۔۔۔

، جو آٹھ کمروں پر مشتمل نیا گھر ہے ۔ ولی عہد کی اہلیہ کیتھرین کی کینسر کے بعد صحتیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ نئے آغاز کی خواہش کے طور پر کیا گیا۔ ادھر بکنگھم پیلس کی خالی رہائش اور مہنگی مرمت نے اس کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے ۔شاہی ماہر رچرڈ فٹز ولیمز نے اسے ایک بڑا نقصان قرار دیا، کیونکہ بکنگھم پیلس تاریخی اور عالمی شہرت یافتہ عمارت ہے جہاں شاہی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں۔

 

شاہ رخ خان بیٹے آریان کے ڈیبیو پر جذباتی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے

بوائے فرینڈ سے متعلق سوال پر ہانیہ عامر کا دلچسپ جواب

بارشوں اور سیلاب ، فنکار عوامی کرب کی آواز بن گئے

شجاع حیدر کی ڈراما انڈسٹری کے گمنام ہیروز کی حفاظت اور عزت کی اپیل

فلم میں عدلیہ کی تضحیک،اکشے کمار،ارشد وارثی کی طلبی

پہاڑی تودہ گرنے سے والدہ کی لاش کبھی نہ ملی:پوجا بیدی

