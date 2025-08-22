نرم لہجے و رحم دلی :عالمی شہرت کے حامل امریکی جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں چل بسے
رود آئی لینڈ (اے ایف پی)امریکی ریاست رود آئی لینڈ کے ریٹائرڈ جج فرانک کیپریو 88 برس کی عمر میں چل بسے ۔وہ 2023 میں ریٹائر ہوئے تھے۔۔۔
، ان کی عدالت میں چھوٹے جرائم پر نرمی اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی نے انہیں دنیا کے سب سے مہربان جج کے طور پر شہرت دی۔اہلِخانہ کے مطابق وہ لبلبے کے کینسر سے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوگئے ۔ چند روز قبل انہوں نے ہسپتال میں بستر مرگ سے اپنے چاہنے والوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کیلئے دعا کریں۔واضح رہے فرینک کیپریو جن مقدمات کی سماعت کرتے تھے وہ سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی تھیں اور ان کے فیصلوں کا انداز انتہائی متاثر کن ہوتا تھا۔