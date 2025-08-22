صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر ،37 سال میں 96 ہزار شہادتیں

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر ،37 سال میں 96 ہزار شہادتیں

سرینگر(نیوز ایجنسیاں )بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 37 سال سے مسلسل ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔۔۔۔

کشمیر میڈیا سروس کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اب تک 96ہزار465کشمیری شہید ہو چکے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 22 ہزار 839خواتین بیوہ اور 1لاکھ7ہزار985 بچے یتیم ہوئے ، جب کہ1273خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔رپورٹ کے مطابق 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت  کے خاتمے کے بعد مودی سرکار نے جبر و تشدد کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ اس دوران 8ہزار سے زائد کشمیری دورانِ حراست لاپتا ہوئے ۔کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیلوں میں قید ہزاروں کشمیریوں کی رہائی کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر سی بی آئی نے مقبوضہ کشمیر میں ایک پولیس کانسٹیبل پر دورانِ حراست وحشیانہ تشدد کے الزام میں دو افسروں سمیت6 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ۔مودی حکومت کی جانب سے لوک سبھا میں پیش کردہ تین نئے بلوں پر مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آمریت کی علامت قرار دیا ہے ۔کانگریس رہنما طارق حمید قرہ نے کہا کہ ان قوانین کا مقصد وزرائے اعلیٰ اور وزرا کو کمزور کرنا اور ایگزیکٹو پاور کو بی جے پی کے زیرکنٹرول لانا ہے ۔ نیشنل کانفرنس اور سی پی آئی (ایم) نے بھی بلوں کو وفاقی ڈھانچے کے خلاف اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام ریاستی حیثیت کی بحالی کی امید کر رہے تھے لیکن بی جے پی نے جبر کو مزید گہرا کر دیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : پاکستان کیخلاف کھیلنے کیلئے بھارتی ٹیم کو گرین سگنل

محمد عامر ٹی ٹونٹی میں 400وکٹیں حاصل کرنیوالے دوسرے پاکستانی

بھارتی پلیئرز کیلئے برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ

ہنڈرڈ کرکٹ ، ٹرینٹ راکٹس کی چوتھی فتح

بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

آسٹریلیا اور جنوبی افریقا آج مد مقابل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak