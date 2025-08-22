مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر ،37 سال میں 96 ہزار شہادتیں
سرینگر(نیوز ایجنسیاں )بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 37 سال سے مسلسل ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔۔۔۔
کشمیر میڈیا سروس کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اب تک 96ہزار465کشمیری شہید ہو چکے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 22 ہزار 839خواتین بیوہ اور 1لاکھ7ہزار985 بچے یتیم ہوئے ، جب کہ1273خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔رپورٹ کے مطابق 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مودی سرکار نے جبر و تشدد کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ اس دوران 8ہزار سے زائد کشمیری دورانِ حراست لاپتا ہوئے ۔کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیلوں میں قید ہزاروں کشمیریوں کی رہائی کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر سی بی آئی نے مقبوضہ کشمیر میں ایک پولیس کانسٹیبل پر دورانِ حراست وحشیانہ تشدد کے الزام میں دو افسروں سمیت6 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ۔مودی حکومت کی جانب سے لوک سبھا میں پیش کردہ تین نئے بلوں پر مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آمریت کی علامت قرار دیا ہے ۔کانگریس رہنما طارق حمید قرہ نے کہا کہ ان قوانین کا مقصد وزرائے اعلیٰ اور وزرا کو کمزور کرنا اور ایگزیکٹو پاور کو بی جے پی کے زیرکنٹرول لانا ہے ۔ نیشنل کانفرنس اور سی پی آئی (ایم) نے بھی بلوں کو وفاقی ڈھانچے کے خلاف اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام ریاستی حیثیت کی بحالی کی امید کر رہے تھے لیکن بی جے پی نے جبر کو مزید گہرا کر دیا ہے ۔