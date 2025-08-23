اقوام متحدہ نے غزہ کو با ضابطہ قحط زدہ علاقہ قراردیدیا:مشرق وسطیٰ میں اپنی نو عیت کا پہلا واقعہ 5لاکھ افراد کو ہولناک بھوک کا سامنا
غزہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک )اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر غزہ کو قحط زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے جو مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے ۔
اقوام متحدہ کے گلوبل ہنگر مانیٹر انٹیگریٹڈ فوڈ سکیورٹی فیز کلاسی فکیشن (آئی پی سی)کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت 5 لاکھ 14 ہزار فلسطینی یعنی غزہ کی آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ قحط کا شکار ہے اور اسے ہولناک بھوک کا سامناہے ،یہ تعداد ستمبر کے آخر تک 6 لاکھ 41 ہزار تک پہنچ سکتی ہے ۔آئی پی سی کے مطابق شمالی علاقے خصوصاً غزہ سٹی کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دیا گیا ہے جہاں صرف اس خطے میں 2 لاکھ 80 ہزار افراد بھوک سے مر رہے ہیں دیگر متاثرہ علاقے دیر البلاح اور خان یونس ہیں جو اگلے ماہ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں۔اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ غذائی تحفظ کی نگرانی کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ شہر میں پہلی بار قحط کی تصدیق ہوئی ہے ، غزہ کی پٹی میں پانچ لاکھ سے زائد افراد کو بھوک، غربت اور موت کا سامنا ہے ۔ واضح رہے کہ کسی علاقے میں قحط پڑنے کا فیصلہ انٹیگریٹڈ فوڈ سکیورٹی فیز کلاسی فکیشن نامی اقوام متحدہ کے پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ۔اسرائیل نے غزہ میں قحط سے متعلق آئی پی سی کی رپورٹ کو مسترد کردیا۔اسرائیلی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں قحط کی کوئی صورتحال نہیں ہے ، جنگ کے آغاز سے اب تک ایک لاکھ سے زائد امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔اقوام متحدہ کے امدادی امور کے سربراہ ٹام فلیچرنے جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں پھیلنے والا قحط روکا جاسکتا تھا لیکن اسرائیل کی منظم رکاوٹوں نے امدادی سامان کی ترسیل کو ناممکن بنا دیا۔یہ وہ قحط ہے جسے ہم روک سکتے تھے اگر ہمیں اجازت دی جاتی لیکن خوراک سرحدوں پر رکی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل مسلسل رکاوٹ ڈال رہا ہے ۔یہ21 ویں صدی کا قحط عالمی برادری کے لئے اجتماعی شرمندگی کا لمحہ ہے کیونکہ دنیا نے اسے حقیقی وقت میں وقوع پذیر ہوتے دیکھا۔ٹام فلیچر نے کہا کہ نیتن یاہو امدادی سامان کو بڑے پیمانے پر اور بغیر رکاوٹ غزہ میں داخل ہونے دیں ورنہ انتقامی اقدامات ختم کئے جائیں۔اقوامِ متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں قحط کا پھیلنا اسرائیلی حکومت کے اقدامات کا براہِ راست نتیجہ ہے اور بھوک سے ہونے والی اموات جنگی جرم کے مترادف ہو سکتی ہیں۔انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ گورنریٹ میں آج قحط کی تصدیق اسرائیلی حکومت کے اقدامات کا نتیجہ ہے ، بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جنگی جرم ہے اور اس کے باعث اموات دانستہ قتل کے زمرے میں بھی آسکتی ہیں۔ سعودی عرب نے غزہ میں قحط کے باضابطہ اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے اسرائیلی فورسز کی جانب سے نہتے شہریوں کے خلاف نسل کشی کے جرائم قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا کہ غزہ میں انسانی تباہی اسرائیلی حکام کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کو روکنے اور جوابدہی کے میکانزم کی عدم موجودگی کا براہ راست نتیجہ ہے ۔جب تک بین الاقوامی برادری خاص طور پر سلامتی کونسل کے مستقل ارکان قحط کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی قابض حکام کے جرائم اور جنگ کی تباہی روکنے کیلئے فوری مداخلت نہیں کرتے ، یہ بین الاقوامی برادری کے ضمیر پر ہمیشہ ایک داغ رہے گا ۔دوسری طرف اسرائیلی فوج نے غزہ میں نیا فوجی آپریشن شروع کر دیااور 60ہزار ریزرو فوج طلب کرلی۔اطلاعات کے مطابق صیہونی فوج نے شمالی غزہ میں حملے بڑھا دئیے ، جس سے گزشتہ روز مزید 40 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوگئے ، امدادی مراکز کے قریب حملوں میں 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوگئے ، غزہ میں بھوک سے مزید 2 اموات ہوگئیں۔غذائی قلت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 271 ہوگئی، جنگ میں شہدا کی مجموعی تعداد 62 ہزار200 سے تجاوز کر گئی۔خان یونس میں اسرائیلی فوجی مرکز پر حماس نے حملہ کردیا، اسرائیلی ٹینک تباہ اور متعدد فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔