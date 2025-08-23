صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈونلڈ ٹرمپ کا نیشنل گارڈز کے ہمراہ واشنگٹن کی سڑکوں پر گشت کا اعلان

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کی سڑکوں پر فوجی جوانوں کے ہمراہ گشت کریں گے ،انہوں نے یہ اعلان گزشتہ روز دارالحکومت میں تعینات کئے گئے پولیس اورفوجی اہلکاروں سے ملاقات کے دوران کیا ۔

صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی کو درپیش کرائم ایمرجنسی سے نمٹنے کے لئے طاقت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے ۔ واضح رہے واشنگٹن میں 800 نیشنل گارڈ تعینات کئے گئے ہیں کچھ شہریوں کی جانب سے ان اقدامات کا خیرمقدم کیا گیا جبکہ متعدد نے شکایت کی ۔

