سرکاری خرچ پر لندن کے نجی دورے کا الزام، سابق سری لنکن صدر گرفتار
کولمبو(مانیٹرنگ ڈیسک )سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے کو سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس نے تصدیق کی ہے کہ رانیل وکرما سنگھے کے خلاف مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات جاری ہیں اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے ۔مقامی میڈیا کے مطابق 76 سالہ وکرما سنگھے پر الزام ہے کہ انہوں نے 2023 میں اپنی اہلیہ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کے لیے لندن کا دورہ کیا اور اس مقصد کے لیے ریاستی وسائل استعمال کیے ، یہ دورہ اس وقت کیا گیا جب وہ کیوبا میں منعقدہ جی77 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس آرہے تھے ۔موجودہ صدر انورا کمارا دسانایکے نے گزشتہ برس اقتدار سنبھالتے ہی انسداد بدعنوانی مہم کا آغاز کیا تھا جس کے تحت یہ کارروائی عمل میں آئی ہے ۔