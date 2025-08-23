جنگ بندی ،ٹرمپ نے یوکرین اورروس کو 2ہفتے کا وقت دیدیا
واشنگٹن (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ نے یوکرین اور روس کو جنگ بندی میں پیشرفت کیلئے دو ہفتے کا وقت دیدیا۔ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات میں شرکت کا خواہاں ہوں۔۔۔
اگلے 2ہفتے یوکرین کے حوالے سے واقعات کی سمت کا تعین کریں گے ، ہم دیکھیں گے کہ یوکرین کی جنگ کا ذمہ دار کون ہے ۔انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، روس کی جانب سے(صفحہ7بقیہ نمبر50)
یوکرین میں امریکی فیکٹری پربمباری سے خوش نہیں ہوں۔غزہ کی صورتحال پر ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں موجودہ صورتحال ختم ہوجانی چاہئے ، غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کیلئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔دوسری طرف روس نے ولادیمیر پوٹن کی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فوری ملاقات کے امکان کو مسترد کردیا، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے اور امریکی ثالثی کی کوششیں بھی تعطل کا شکار دکھائی دے رہی ہیں۔روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ صدر پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں ہے ۔روسی صدارتی محل کریملن ذرائع کے مطابق صدر پوٹن چاہتے ہیں کہ یوکرین مشرقی سرحدی شہر ڈونباس سے دستبردار ہوجائے ،نیٹو میں شمولیت کا ارادہ ترک کردے اور مشرقی سرحد سے نیٹو افواج کو ہٹادے ۔کریملن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے عوض روس کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ ہے ۔