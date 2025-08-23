غیرذمہ دارانہ ڈرائیونگ ،امریکا کا غیرملکی ڈرائیورز کو ویزادینے سے انکار
واشنگٹن (اے ایف پی)غیر ذمہ درانہ ڈرائیونگ کے باعث امریکا نے غیرملکی ڈرائیوروں کو ویزوں کا اجرا روک دیا۔عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈین ٹرک ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آنیوالے ٹریفک حادثے میں۔۔۔
3 افراد کی موت کے بعد امریکا نے غیرملکی ٹرک ڈرائیوروں کیلئے ویزوں کے اجرا پر فوری پابندی عائد کردی ہے ۔امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روزایکس پر اپنے بیان میں کہاکہ امریکا نے فوری طور پر غیر ملکی کمرشل ٹرک ڈرائیوروں کیلئے ویزوں کا اجرا معطل کردیا ہے ، امریکی سڑکوں پر بڑے ٹریلر ٹرک چلانے والے غیر ملکی ڈرائیوروں کی بڑھتی ہوئی تعداد امریکی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور ٹرک چلانے والے امریکیوں کیلئے روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔