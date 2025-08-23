صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی سپریم کورٹ کا پکڑے گئے آوارہ کتوں کو ویکسین لگا کرچھوڑنے کا حکم

  دنیا میرے آگے
نئی دہلی (اے ایف پی)بھارتی سپریم کورٹ نے دہلی اور اس کے مضافات سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے بعد چھوڑنے کا حکم دے دیا۔

رواں ماہبھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کاٹنے اور ریبیز کے کیسز میں اضافے کے بعد دہلی اور اس کے مضافات میں تمام آوارہ کتوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا جائے تاہم جانوروں کے حقوق کے کارکنوں نے عدالتی حکم کے خلاف آن لائن دستخط مہم شروع کی ،عدالتی فیصلے پر سیاستدانوں اور مشہور شخصیات کی جانب سے بھی تنقید کی گئی۔ جس پر سپریم کورٹ نے گزشتہ روز آرڈردیاکہ دہلی اور اس کے مضافات میں پچھلے چند ہفتوں میں اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ایک سروے کے مطابق بھارت میں 5کروڑ 25لاکھ آوارہ کتے ہیں اور ان میں سے 80لاکھ پناہ گاہوں میں ہیں۔

