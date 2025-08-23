صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کولمبیا:ملٹری بیس کے قریب دھماکا پولیس کا ہیلی کاپٹر تباہ،18افراد ہلاک

  دنیا میرے آگے
کولمبیا:ملٹری بیس کے قریب دھماکا پولیس کا ہیلی کاپٹر تباہ،18افراد ہلاک

کیلی (اے ایف پی)کولمبیا میں کیلی ملٹری بیس کے قریب کار بم دھماکے اورہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے 18 افراد ہلاک جبکہ بیسیوں زخمی ہوگئے ۔

حکام کے مطابق ملک کے تیسرے  سب سے زیادہ آبادی والے شہر کیلی میں دہشت گردوں نے دھماکا خیز مواد سے بھری ایک گاڑی کے ذریعے ملٹری بیس کے قریب ایوی ایشن سکول کے قریب دھماکاکیا، جس میں 6 افراد ہلاک اور 71 زخمی ہو گئے ۔اس سے چند گھنٹے قبل ایک آپریشن میں حصہ لینے والے نیشنل پولیس کے ہیلی کاپٹر کو انٹیوکیا کے محکمہ کی میونسپلٹی املفی میں ڈرون کے ذریعے مار گرایا گیا ،جس میں 12پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ۔ 

