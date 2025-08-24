صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13 برس بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش ، اہم ملاقاتیں : ایم اویوز پر دستحط کا امکان

13 برس بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش ، اہم ملاقاتیں : ایم اویوز پر دستحط کا امکان

ڈھاکہ(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیرِاعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے ،جہاں انہوں نے سیاسی جماعتوں کے وفود سے اہم ملاقاتیں کیں۔۔۔

جبکہ آج بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقاتیں ہوں گی ،اس دوران مختلف شعبوں میں 4سے 5 مفاہمت کی یادداستوں (ایم او یو ) پر دستخط کا امکان ہے ۔ یہ کسی پاکستانی وزیرِ خارجہ کی جانب سے بنگلہ دیش کا 13 برسوں بعد پہلا سرکاری دورہ ہے ۔آخری بار پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے نومبر 2012 میں 6 گھنٹے کا مختصر دورہ کیا تھا، تاکہ اس وقت کی وزیرِاعظم شیخ حسینہ کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی جا سکے ۔دفتر خارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر راولپنڈی کے نور خان ایئربیس سے ڈھاکہ کیلئے روانہ ہوئے ، ڈھاکہ میں وہ بنگلہ دیشی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کریں گے ، یہ دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک اہم سنگِ میل ہے ، وہاں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفد نے نائب امیرسید عبداللہ محمد طاہر کی قیادت میں ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال سمیت پاکستان بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔اسحاق ڈار نے مشکل وقتوں میں جماعت اسلامی کے ہمت کو بھی سراہا،اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے وفد نے بھی ملاقات کی ہے ، پاکستانی ہائی کمیشن میں ہو نے والی ملاقات میں این سی پی کے وفد کی قیادت پارٹی سیکرٹری اخترحسین نے کی۔ملاقات میں این سی پی کے اعلیٰ رہنما بھی شریک ہوئے ۔اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے وفد نے بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل مرزا فخرالاسلام عالمگیر کی قیادت میں ملاقات کی ۔بعد ازاں اسحاق ڈار نے پاکستان کے ہائی کمشنر کے عشائیے میں شرکت کی جس میں وزیرِ تجارت جام کمال، بنگلہ دیش حکومت کے مشیرِ تجارت اور مشیر برائے فشریز و لائیو اسٹاک بھی شریک ہوئے ۔ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش میں تمام شراکت داروں کے ساتھ روابط کا خواہاں ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک سال میں فروغ ملا ہے ۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور ثقافت پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیرِ خارجہ نے عشائیے میں شریک بنگلہ دیش کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو کی جبکہ بنگلہ دیش کی مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، صحافیوں اور تھنک ٹینکس سے بھی بات چیت کی۔دفترِ خارجہ کے مطابق اپنے دورے کے دوران اسحاق ڈار بنگلہ دیشی رہنماؤں بشمول چیف ایڈوائزر محمد یونس اور خارجہ امور کے مشیر توحید حسین سے ملاقات کریں گے ، ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ متعدد علاقائی و عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔بنگلہ دیشی خبر رساں ادارے ‘بی ایس ایس’ کے مطابق یہ ملاقاتیں آج متوقع ہیں۔بنگلہ دیش کی وزارتِ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ دورے کے دوران تجارت، ثقافت، میڈیا، تربیت اور سفر کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کے لیے 4 سے 5 یادداشتوں (ایم او یوز) پر دستخط ہونے کا امکان ہے ۔اسحاق ڈار کا یہ دورہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کے سرکاری دورہ ڈھاکہ کے بعد ہو رہا ہے ، جہاں انہوں نے بنگلہ دیش کے مشیر برائے تجارت و صنعت سے ملاقات کی تھی۔وزارتِ تجارت کے مطابق اسلام آباد اور ڈھاکہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کے عمل میں ہیں۔دونوں ممالک نے فروری میں براہِ راست سرکاری سطح پر 50 ہزار ٹن چاول کی درآمد کے ذریعے تجارت شروع کی تھی، جب کہ فلائی جناح کو بھی کراچی سے ڈھاکہ کے لئے پروازیں چلانے کی منظوری مل گئی ہے ۔

 

 

