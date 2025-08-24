غزہ قحط : خیراتی باورچی خانوں پر ہجوم ، اسرائیلی حملوں میں مزید 61 شہید
غزہ،یرو شلم (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ ) اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں باضابطہ قحط کے اعلان کے ایک دن بعد سینکڑوں فلسطینی خیراتی کھانوں کے لیے قطاروں میں لگ گئے ۔
خواتین، بچے اور بوڑھے خیراتی مراکز کے باہر خالی برتن لیے کھانے کے لیے ترستے رہے اور خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ۔58 سالہ بے گھر فلسطینی یوسف حماد نے کہا ہمارے پاس نہ گھر بچا ہے ، نہ کھانا، نہ آمدن، صرف خیرات کا سہارا ہے ، جو ہماری بھوک مٹانے کیلئے ناکافی ہے ۔اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 22 ماہ سے جاری جنگ اور اسرائیلی رکاوٹوں کے باعث انسانی امداد کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے ، صرف غزہ گورنری میں 5 لاکھ افراد قحط سے متاثر ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب کے حبیمہ سکوائر میں سینکڑوں شہریوں نے غزہ جنگ اور فلسطینیوں کو بھوکا رکھنے کی پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ۔اب تک زیادہ تر مظاہروں میں جنگ بندی کی اپیل صرف اسرائیلی قیدیوں کی واپسی اور فوجیوں کے تحفظ کیلئے کی جاتی رہی ہے ، فلسطینیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا ۔دوسری جانب ہفتے کو غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 61افراد شہید ،150سے زائد زخمی ہو گئے جن میں کئی خواتین اور4 بچے بھی شامل ہیں ۔ مقامی ہسپتال ذرائع کے مطابق مزید لاشیں لائے جانے کا سلسلہ جاری ہے ، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے ۔فلسطینی صحافی خالد المدہون شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ۔ وہ زکیم کراسنگ کے قریب امدادی ٹرکوں کی آمد کی کوریج کے منتظر تھے ۔ امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ غزہ میں صورتحال تشویشناک ہے ۔ قحط کے حوالے سے اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں صورتحال بہت سنگین ہے ۔امریکی محکمہ خارجہ نے حماس پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ تنظیم حکومت میں رہنے کے لیے کچھ بھی کرسکتی ہے ۔