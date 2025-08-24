صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیساتھ تعلقات میں کسی ملک کی ثالثی قبول نہیں:بھارت

پاکستان کیساتھ تعلقات میں کسی ملک کی ثالثی قبول نہیں:بھارت

نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ،آئی این پی)بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی بھی ملک کی ثالثی قبول نہیں کرتے ۔

نئی دہلی میں اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید  کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو، اگر کسی کو بھارت سے تیل یا دیگر مصنوعات خریدنے میں مسئلہ ہے تو وہ نہ خریدے ،ہم اپنے قومی مفاد میں فیصلے کریں گے ۔جے شنکر نے آپریشن سندور کے موقع پر امریکا سے کال کیے جانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا حقیقت ہے اس وقت فون کالیں کی گئیں ، فون کالزدیگر ممالک کی جانب سے بھی کی گئیں، یہ کوئی سیکریٹ نہیں ہے ۔ ہر فون کال میرے ایکس اکاؤنٹ پر ہے ۔یاد رہے بھارت نے مئی میں پہلگام واقعے کو جواز بنا کر پاکستان پر میزائل حملے کیے جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارت کے 6 جنگی طیارے ، فضائی دفاعی نظام ایس 400 اور متعدد ائیر بیسز کو بھی تباہ کیا۔ ٹرمپ اب تک 30 سے زیادہ مرتبہ پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے چکے ہیں ۔دوسری جانب بھارت نے امریکا سے بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کے خاتمے کیلئے باضابطہ طور پر رجوع کر لیا۔بھارتی وزیرِ تجارت نے کہا بھارت امریکا کے ساتھ تجارتی مسائل ختم کرنا چاہتا ہے ، تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے تیار ہیں۔انہوں نے کہا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی معیشت کیلئے نقصان دہ ہے اسی لیے بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکا کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت امریکا کے دباؤ کے باعث پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی ہے تاکہ مستقبل میں تجارتی تعلقات کو نقصان سے بچایا جا سکے ۔

 

 

 

