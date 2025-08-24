صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی دفاعی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ سمیت 3اعلیٰ افسر برطرف

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی دفاعی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز اور دو دیگر سینئر افسروں کو برطرف کیا گیا ہے ۔ کروز کی برطرفی اس رپورٹ کے بعد ہوئی ہے۔۔۔

 جس میں کہا گیا کہ ایران پر امریکی حملوں نے تہران کے جوہری پروگرام کو چند ماہ کیلئے پیچھے دھکیل دیا ہے ، یہ بیان ٹرمپ کے دعوے کے برعکس تھا کہ حملوں نے جوہری سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وائس ایڈمرل نینسی لیکور اور ریئر ایڈمرل ملٹن سینڈز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے ۔

 

 

