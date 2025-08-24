بھارت :امریکا کیلئے ڈاک خدمات عارضی طور پر معطل
ممبئی(اے ایف پی)بھارت نے امریکا کیلئے ڈاک کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی ہے ، یہ اقدام ٹرمپ کی جانب سے عائدکردہ کسٹم ٹیکسز کے باعث پیدا ہونے والے الجھاؤ کی وجہ سے کیا گیا ۔
نئی پابندی 25 اگست سے نافذ العمل ہو گی ، اس کے تحت صرف خطوط، دستاویزات اور 100 ڈالر تک کی قیمت والے تحائف بھیجے جائیں گے ۔ بھارت کا محکمہ ڈاک اور امریکی حکام اب تک کسٹمز کلیکشن کے طریقہ کار پر مکمل اتفاق نہیں کر سکے ۔واضح رہے یورپ کے متعدد ممالک نے بھی امریکا کو پیکج ڈلیوریز معطل کر رکھی ہیں۔