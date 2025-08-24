صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت :امریکا کیلئے ڈاک خدمات عارضی طور پر معطل

  • دنیا میرے آگے
بھارت :امریکا کیلئے ڈاک خدمات عارضی طور پر معطل

ممبئی(اے ایف پی)بھارت نے امریکا کیلئے ڈاک کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی ہے ، یہ اقدام ٹرمپ کی جانب سے عائدکردہ کسٹم ٹیکسز کے باعث پیدا ہونے والے الجھاؤ کی وجہ سے کیا گیا ۔

نئی پابندی 25 اگست سے نافذ العمل ہو گی ، اس کے تحت صرف خطوط، دستاویزات اور 100 ڈالر تک کی قیمت والے تحائف بھیجے جائیں گے ۔ بھارت کا محکمہ ڈاک اور امریکی حکام اب تک کسٹمز کلیکشن کے طریقہ کار پر مکمل اتفاق نہیں کر سکے ۔واضح رہے یورپ کے متعدد ممالک نے بھی امریکا کو پیکج ڈلیوریز معطل کر رکھی ہیں۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فواد خان اور وانی کپور کی عبیر گلال دنیا بھر میں ریلیز کیلئے تیار

بھارتی کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں بیان کی ویڈیو وائرل

کپل شرما شو کے سیٹ پر فنکاروں کی لڑائی، ویڈیو وائرل

میری فٹنس کا راز تین چیزوں میں پوشیدہ ہے :اکشے کمار

الحمرا میں چائنیز فلم ایگزیبیشن ’’وار فار پیس ‘‘کا آغاز

ٹرانس جینڈرکیخلاف گفتگو،ماریہ بی سائبر کرائم ایجنسی میں طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak