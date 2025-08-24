یورپی معیشت کی نمو میں غیر ملکی ورکرز کا کلیدی کردار:صدر یورپی سنٹرل بینک
واشنگٹن (رائٹرز)یورپی سنٹرل بینک کی صدر کرسٹین لگارڈے نے کہا ہے کہ یورو زون کی حالیہ معاشی ترقی میں غیر ملکی کارکنوں کا حصہ نصف سے زائد رہا ہے۔۔۔
حالانکہ 2022 میں ان کی مجموعی لیبر فورس میں حصہ صرف 9 فیصد تھا۔انہوں نے امریکی فیڈرل ریزرو سمپوزیم میں کہا کہ جرمنی کو اگر غیر ملکی ورک فورس دستیاب نہ ہوتی تو اس کی جی ڈی پی میں تقریباً 6 فیصد کمی واقع ہوتی، جبکہ سپین کی معیشت کی بحالی میں بھی ان کا نمایاں کردار رہا ہے ۔لگارڈے کے مطابق غیر ملکی افراد کی آمد سے 2024 میں یورپی یونین کی آبادی 45کروڑ4لاکھ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، تاہم بعض حکومتیں خصوصاً جرمنی سیاسی دباؤ کی وجہ سے تارکین پر پابندیاں سخت کر رہی ہیں۔