فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں ایک سال کے دوران ٹریفک حادثے میں کوئی موت نہ ہوئی
ہیلسنکی(دنیا مانیٹرنگ )فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں گزشتہ ایک سال کے دوران کسی بھی ٹریفک حادثے میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ کامیابی کم رفتار، ڈیٹا بیسڈ منصوبہ بندی اور مو ثر سڑک نظم و ضبط کا نتیجہ ہے ۔
شہر میں 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی حد نصف سے زائد سڑکوں پر نافذ ہے ۔ یورپی یونین کے وژن زیرو پروگرام کے مطابق 2050 تک سڑک حادثات میں اموات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ہدف مقرر ہے ۔ناروے کے دارالحکومت اوسلو نے 2019 میں یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا ۔