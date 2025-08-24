مودی حکومت پر نصاب کے ذریعے تاریخ مسخ کرنیکا الزام، آپریشن سندور کو سیاسی رنگ دینے پر شدید تنقید
نئی دہلی (اے پی پی)مودی حکومت کو تعلیمی نصاب تیار کرنے والے ادارے این سی ای آر ٹی کے ذریعے تاریخ کو مسخ کرنے خاص طورپرآپریشن سندور کو سیاسی رنگ دینے پر شدید تنقید کا سامنا ہے ۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق9ویں سے 12ویں جماعت کے نصاب میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ پہلگام حملے کا حکم پاکستان نے دیا تھا۔ناقدین کا کہنا ہے کہ سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لیے نصاب میں جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کیاگیا ،بیرون ملک بھی منفی نتائج ہوں گے ۔ناقدین کا کہنا ہے کہ سکول کے نصاب میں اس طرح کے متعصبانہ بیانیے کو شامل کرکے بھارت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تعلیمی معیار کی کھلی خلاف ورزی کررہا ہے ۔تجزیہ کاروں کا کہنا تھا اس اقدام سے قوم پرستانہ جذبات کو تقویت ملنے ، علاقائی کشیدگی میں اضافہ اور بھارت کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ۔