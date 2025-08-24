برلن :سڑک کا نام بدل کر سیاہ فام فلسفی کے نام پر رکھ دیا گیا
برلن(اے ایف پی)جرمن دارالحکومت برلن میں موہرن اسٹریسہ سڑک کا نام تبدیل کر کے ’انتون ویلہلم آمو اسٹریٹ‘ رکھ دیا گیا۔ آمو 18ویں صدی کے پہلے سیاہ فام فلسفی تھے جنہوں نے جرمن یونیورسٹی میں تدریس کی۔
یہ فیصلہ غلامی کے خلاف اقوامِ متحدہ کے یومِ یادگاری پر کیا گیا۔تبدیلی کے حق میں سرگرم گروپ کے رہنما طاہر ڈیلا نے اسے شہری جدوجہد کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا پرانا نام سیاہ فام افراد کیلئے توہین آمیز تھا۔سڑک کے سابق نام کی اصل وجہ واضح نہیں، تاہم اسے غلامی کے دور یا کسی افریقی سفارتی وفد سے منسوب کیا جاتا ہے ۔