پاکستان،بنگلہ دیش میں تعاون کے6معاہدے:دونوں ملکوں کا مستقبل روشن،ملکر آگے بڑھیں گے،اسحٰق ڈار،ڈھاکا میں بنگلہ دیشی قیادت سے ملاقاتیں
ڈھاکا (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے وفود میں ہونے والی بات چیت کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیرِ خارجہ اسحق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیرِ خارجہ توحید حسین کی نگرانی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چھ معاہدوں اورمفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کردئیے گئے۔
جن میں سفارتی و سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کیلئے ویزا ختم کرنا، تجارت اور تعلیمی تبادلے کیلئے مشترکہ ورکنگ گروپس ، میڈیا تعاون اورسٹریٹجک سٹڈیز میں اشتراک اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام شامل ہیں۔دفترِ خارجہ کے مطابق اسحق ڈار کے بنگلہ دیش کے دورے کے موقع پر پاکستان ’’پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور‘‘کا آغاز بھی کرر ہا ہے ، اس منصوبے کے تحت اگلے پانچ سالوں میں بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے 500 سکالرشپ دی جائیں گی جن میں سے ایک چوتھائی طب کے شعبے کیلئے مخصوص ہوں گی۔اس کے علاوہ اسی مدت کے دوران 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔دفترِ خارجہ کے مطابق پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے تحت بنگلہ دیشی طلبہ کیلئے مختص سکالرشپس کی تعداد پانچ سے بڑھا کر 25 کر دی جائے گی۔
اسحق ڈار نے ڈھاکہ میں میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کہا کہ ہم ایک خاندان ہیں اور ہمیں مل کر آگے بڑھنا چاہئے ۔ ایک بنگالی صحافی کی جانب سے 1971 سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 1971 کے معاملات دو مرتبہ تحریری اور زبانی طور پر حل ہو چکے ہیں،1974 میں پہلی بار یہ معاملہ تحریری طور پر حل ہوگیا تھا اور وہ دستاویز تاریخی ہے اور دونوں ملکوں کے پاس موجود ہے جبکہ اس کے بعد سابق صدر جنرل (ر )مشرف ڈھاکہ آئے اور بہت کھلے دل سے اس مسئلے پر بات کی۔میرا ماننا ہے جیسے خاندان یا بھائیوں کے درمیان ہوتاہے اور ہم بھی ایک خاندان ہیں ، ہمیں مل کر آگے بڑھنا چا ہئے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کیلئے بہترین کام کیا جا سکے ،دونوں ملکوں کا مستقبل بہت روشن ہے ، انہوں نے کہاکہ جب ایک بار معاملہ حل ہو جائے تو اسلام بھی کہتا ہے کہ دل صاف رکھیں۔
مشیرِ خارجہ توحید حسین سے ملاقات شاندار رہی، ہم نے تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، سکیورٹی، دفاع میں باہمی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات کی،ہمارے خیالات میں اتفاق تھا، کسی بھی معاملے میں ہمارے بیچ اختلاف رائے نہیں تھا جو کہ بہت مثبت بات ہے ۔اسحق ڈار نے بتایا کہ آئندہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ویزا کی ضرورت نہیں ہو گی،اس معاہدے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حکومتی اہلکاروں کے باہمی دوروں میں اضافہ ہو گا،جہاں تک عام شہریوں کے ویزوں کا تعلق ہے ، وہ پہلے ہی آسان بنا دئیے گئے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے اور بین الاقوامی فورمز پر بھی مل کر کام کریں گے ۔ قبل ازیں اسحق ڈار نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی اور باہمی تعلقات کی بحالی پر گفتگو کی ،خطے کی صورتِ حال اور علاقائی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیاگیاجبکہ نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانے پر بھی بات ہوئی ۔
وہ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملے ،ملاقات کے دوران باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جن میں اعلیٰ سطحی روابط، تجارت و اقتصادی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے ، تعلیم و استعداد کار میں تعاون اور انسانی ہمدردی کے مسائل شامل تھے ۔ملاقات میں سارک کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ کیا گیا۔ اعلٰی سرکاری عہدیداروں کے علاوہ پاکستانی وزیر خارجہ کی ملاقات شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بننے والی طلبہ پر مشتمل سیاسی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی)کے ارکان سے بھی ہوئی۔
اسحق ڈار نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ،بیگم خالدہ ضیا کی طویل علالت کے پیش نظر نائب وزیراعظم نے ان کی جلد صحت یابی کیلئے دعا کی ، اس موقع پر بیگم خالدہ ضیا کے 2006 میں دورہ پاکستان کی یادیں بھی تازہ کی گئیں۔اسحق ڈار نے امیر جماعتِ اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمن سے بھی ان کی رہائش گاہ پرملاقات کی ،جہاں وہ دل کے آپریشن کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں۔اس موقع پر نائب وزیراعظم نے وزیراعظم پاکستان اور اپنی جانب سے ڈاکٹر شفیق الرحمن کی صحت و سلامتی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جماعتِ اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر سید عبداﷲ محمد طاہر اور دیگر رہنما بھی ملاقات میں موجود تھے ۔