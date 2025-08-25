فلسطین کو آزاد کرو،بچوں کو مارنا بندکرو،آسٹریلیا میں لاکھوں افراد کا احتجاج
غزہ ،یروشلم،سڈنی(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) غزہ میں مظالم کیخلاف دنیا بھر میں احتجاج، اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ،غزہ میں یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کے رشتہ داروں سمیت ہزاروں افراد نے جنگ بندی اور حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے حق میں اسرائیلی وزرا کے گھروں کے باہر مظاہرے کیے۔
ہوسٹیج سکوائر میں ہونے والے مظاہرے میں یرغمالیوں کے اہلخانہ کا کہنا تھا کہ لڑائی زندگیاں مزید خطرے میں ڈال رہی ہے ،حکومت کو فوری طور پر مذاکرات کرنے چاہیے ۔ہبیما سکوائر پر عرب اور یہودی شہریوں نے ملکر جنگ اور بھوک کے خاتمے کیلئے نعرے بلند کیے ، ‘‘نسل کشی بند کرو، غزہ سے جنین تک بچوں کا قتل بند کرو’’ ، مظاہرین نے فلسطینی بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں۔تل ابیب میں پولیس نے 61 سالہ خاتون کو گرفتار کیا جس نے غزہ کیلئے جان و خون قربان کے نعرے لگائے ۔ منگل کو اسرائیل بھر میں ایک اور بڑے پیمانے پر احتجاج کی کال دی گئی ہے ۔برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کیلئے دھرنا دیاگیا، مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ہزاروں آسٹریلوی شہریوں نے فلسطین کے حق میں ریلیوں میں شرکت کی۔فلسطین ایکشن گروپ کے مطابق اتوار کو آسٹریلیا میں 40 سے زائد احتجاجی مظاہرے ہوئے ، گروپ نے دعویٰ کیا کہ ملک بھر میں تقریباً 3لاکھ 50ہزار افراد نے ریلیوں میں شرکت کی، صرف برسبین میں تقریباً 50ہزار افراد ریلی میں شامل تھے ،شرکا نے ‘ فلسطین کو آزاد کرو، بچوں کو مارنا بند کرو ’ جیسے نعرے لگائے ۔
بیلجیئم کے دارالحکومت برسلز میں بھی احتجاج کیا گیا، مظاہرین نے غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کُشی بند کرو کے نعرے لگائے ۔فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں مظاہرین نے انسانی زنجیر بناکر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔جنوبی کوریا میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی ۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں 10 ہزار سے زائد افراد نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں جنگ کے خاتمے اور فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر اسرائیلی بمباری میں مزید 63 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوگئے ، جن میں کم از کم 4 بچے بھی شامل ہیں۔اسرائیلی طیاروں اور ٹینکوں نے غزہ سٹی کے مشرقی اور شمالی علاقوں پر بمباری کی، جس سے گھروں اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ غذائی قلت اور بھوک سے مزید آٹھ افراد شہید ہوگئے ۔ مغربی کنارے کے گاؤں المغیر میں اسرائیلی بلڈوزروں نے درجنوں قدیم زیتون کے درخت اکھاڑ دئیے ، کارروائی اسرائیلی فوج کی موجودگی میں ہوئی۔ اس دوران 14 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیلی فضائی حملے میں 5افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے ۔ حوثیوں کے ترجمان المسیرہ ٹی وی کے مطابق حملہ ایک آئل کمپنی کی تنصیب پر کیا گیا۔