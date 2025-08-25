یوکرین کاڈرون حملہ،روسی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی
کیف (رائٹرز،اے ایف پی)یوکرینی ڈرون حملے نے روس کے کورسک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ریکٹر 3 کی صلاحیت کو 50 فیصد تک کم کر دیا جبکہ نوافٹیک آپریٹڈ فیول ایکسپورٹ ٹرمینل میں زبردست آگ بھڑک اٹھی ۔
روسی حکام کے مطابق ڈرون ٹکرانے سے ایک معاون ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا، تاہم تابکاری کی سطح معمول کے مطابق ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا،بجلی کی فراہمی 50فیصد متاثر ہوئی ۔ اس دوران یوکرینی ڈرونز نے لیننگراڈ ریجن کے یوست لوگا میں موجود فیول ٹرمینل کو بھی نشانہ بنایا، جس سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے بتایا کہ کم از کم 95 ڈرونز کو مختلف روسی علاقوں میں مار گرایا گیا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے جوہری تنصیبات کی حفاظت پر دوبارہ زور دیا ،روسی حکام نے بتایا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے 160 ڈرونز مار گرائے ۔روسی وزارت خارجہ کے مطابق یوکرین کے ڈرون حملوں اور گولہ باری سے 22 روسی شہری ہلاک اور 105 زخمی ہوئے ۔
دوسری جانب یوکرین کے کمانڈر ان چیف اولیکساندر سریسکی نے اتوار کو کہا کہ فوج نے دونتسک کے علاقے میں روسی قابضین سے تین دیہات کا قبضے واپس لے لیا ہے ۔ ان علاقوں کی واپسی ایک کامیاب جوابی حملے کا نتیجہ ہے ۔روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مغربی ممالک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کے خاتمے کیلئے امن مذاکرات میں رکاوٹ کی کوشش کر رہے ۔ یاد رہے زیلنسکی نے روس کے ساتھ مذاکرات کیلئے آمادگی ظاہر کی ہے مگر اس شرط پر کہ مغربی اتحادی یوکرین کیلئے سکیو رٹی ضمانتیں دیں۔ روس نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے اور یورپی فوجیوں کی موجودگی کو ناقابل قبول قرار دیا ہے ۔علاوہ ازیں اتوار کو روس اور یوکرین نے 146، 146 فوجی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔
کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی نے یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر صدر زیلنسکی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یوکرین کی خودمختاری اور سلامتی کی ضمانت کا فیصلہ روس نہیں بلکہ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادی کریں گے ۔جنگ کے بعد یوکرین کو جو سلامتی ضمانتیں دی جائیں گی، وہ روس کی مرضی سے نہیں بلکہ یوکرین اور اس کے شراکت داروں کی مشاورت سے طے ہوں گی۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس سے جنگ کے بعد یوکرین میں غیر ملکی افواج کی موجودگی انتہائی اہم ہے ۔ ایک انٹرویو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ماسکو نے یوکرین کی جنگ ختم کرنے کیلئے صدر ٹرمپ کو اہم رعایتیں دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا روس نے تسلیم کیا ہے کہ جنگ کے بعد یوکرین کی سرزمین کی سالمیت کو برقرار رکھا جائے گا اور وہ کیف میں اپنی گٹھ جوڑ حکومت قائم نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس اپنی کچھ بنیادی شرائط پر لچک دکھا رہا ہے اور امن مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے ۔